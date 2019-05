உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதிக்கு அமெரிக்கா கண்டிப்பு + "||" + The US strictly condemns the Pakistani military commander

பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதிக்கு அமெரிக்கா கண்டிப்பு