உலக செய்திகள்

பூமிக்கு நெருக்கமாக வரும் விண்கல் -நாசா தகவல் + "||" + On April 13, 2029, stargazers will see a speck of light streaking across the sky

பூமிக்கு நெருக்கமாக வரும் விண்கல் -நாசா தகவல்