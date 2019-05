உலக செய்திகள்

மலைப்பாம்பை வைத்து வேடிக்கை காட்டிக்கொண்டிருந்த போது வாலிபர் கழுத்து இறுக்கி பலி + "||" + Distressing video shows circus trainer ‘strangled to death’ by giant snake in front of horrified children and parents

மலைப்பாம்பை வைத்து வேடிக்கை காட்டிக்கொண்டிருந்த போது வாலிபர் கழுத்து இறுக்கி பலி