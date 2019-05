உலக செய்திகள்

இலங்கை தற்போது பாதுகாப்பாக உள்ளது - ராணுவம், போலீஸ் அறிவிப்பு + "||" + Sri Lanka is now safe - the military, the police announcement

இலங்கை தற்போது பாதுகாப்பாக உள்ளது - ராணுவம், போலீஸ் அறிவிப்பு