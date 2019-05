உலக செய்திகள்

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தர உறுப்பினராக வேண்டும் - ஜெர்மனி + "||" + India must have permanent seat in UN Security Council German envoy

