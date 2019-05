உலக செய்திகள்

ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்பவில்லை - டிரம்ப் பேட்டி + "||" + Do not want regime change in Iran - Trump interview

ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்பவில்லை - டிரம்ப் பேட்டி