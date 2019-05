உலக செய்திகள்

உலகிலேயே மிகச்சிறிய அளவில் 245 கிராம் எடையுடன் பிறந்த குழந்தை உடல் நலம் தேறியது + "||" + The youngest child in the world is 245 grams

