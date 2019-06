உலக செய்திகள்

தோல்வி அடைந்ததால் ஆத்திரம்: டிரம்ப் உடன் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்த 5 வடகொரிய அதிகாரிகளுக்கு மரண தண்டனை - கிம் ஜாங் அன் அதிரடி + "||" + Failure of failure: Five North Korean officers who organized a meeting with Trump were sentenced to death - kim jong un Action

தோல்வி அடைந்ததால் ஆத்திரம்: டிரம்ப் உடன் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்த 5 வடகொரிய அதிகாரிகளுக்கு மரண தண்டனை - கிம் ஜாங் அன் அதிரடி