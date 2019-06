உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கரம் போலீஸ் நிலையத்தில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் 8 போலீசார் பலி + "||" + In Afghanistan At the police station Suicide attack 8 policemen killed

