உலக செய்திகள்

ஜி–20 மாநாட்டின் இடையே ஜின்பிங் சந்திக்க மறுத்தால் சீன பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி : டிரம்ப் பகிரங்க மிரட்டல் + "||" + Jinping refuses to meet the G-20 summit for additional taxes for Chinese products

ஜி–20 மாநாட்டின் இடையே ஜின்பிங் சந்திக்க மறுத்தால் சீன பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி : டிரம்ப் பகிரங்க மிரட்டல்