உலக செய்திகள்

டொனால்டு டிரம்ப், பேச்சுவார்த்தைக்கு தகுதியானவர் கிடையாது - ஈரான் மத தலைவர் அலி காமேனி + "||" + Abe urges Rouhani to avoid escalation of Iran U.S. tensions

டொனால்டு டிரம்ப், பேச்சுவார்த்தைக்கு தகுதியானவர் கிடையாது - ஈரான் மத தலைவர் அலி காமேனி