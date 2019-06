உலக செய்திகள்

ஓமன் வளைகுடாவில் கண்ணி வெடி தாக்குதலில் 2 எண்ணெய் கப்பல்களில் தீ + "||" + A fire broke out in the 2 oil ships in Gulf of Oman

