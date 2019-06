உலக செய்திகள்

ரவீந்தரநாத் தாகூர் படைப்பை கலீல் ஜிப்ரான் கவிதை என கூறி கேலிக்கு ஆளான இம்ரான்கான் + "||" + Pak PM Imran Khan trolled for posting Tagore’s quote as Khalil Gibran’s

ரவீந்தரநாத் தாகூர் படைப்பை கலீல் ஜிப்ரான் கவிதை என கூறி கேலிக்கு ஆளான இம்ரான்கான்