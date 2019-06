உலக செய்திகள்

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலர் சவூதி அரேபியா பயணம் + "||" + Pompeo arrives in Saudi Arabia for Iran crisis talks Pompeo arrives in Saudi Arabia for Iran crisis talks

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலர் சவூதி அரேபியா பயணம்