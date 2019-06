உலக செய்திகள்

மடகாஸ்கர் நாட்டில்சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தில் கூட்ட நெரிசல்; 16 பேர் பலி + "||" + In the country of Madagascar Crowds at Independence Day celebration; 16 killed

