உலக செய்திகள்

“வாருங்கள், சந்தித்து பேசுவோம்” - தென்கொரியா செல்லும் டிரம்ப், வடகொரிய தலைவருக்கு அழைப்பு + "||" + “Come on, let's talk” - going to South Korea, Trump invites North Korea leader

“வாருங்கள், சந்தித்து பேசுவோம்” - தென்கொரியா செல்லும் டிரம்ப், வடகொரிய தலைவருக்கு அழைப்பு