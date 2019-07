உலக செய்திகள்

ஒப்படைப்பு ஆண்டு விழாவையொட்டி ஹாங்காங்கில் போராட்டம்; வன்முறை போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி + "||" + Struggle in Hong Kong on anniversary of handover; Police crack down on violent protesters

ஒப்படைப்பு ஆண்டு விழாவையொட்டி ஹாங்காங்கில் போராட்டம்; வன்முறை போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி