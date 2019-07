உலக செய்திகள்

சூடானில் பரபரப்பு; ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்; துப்பாக்கிச்சூட்டில் 7 பேர் பலி + "||" + Popular struggle against hegemonic military rule in Sudan; 7 killed in gunfire

