உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் வேட்பாளருக்கான போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் 2-ம் இடம் + "||" + Kamala Harris surges to second spot among Democratic presidential aspirants

அமெரிக்க அதிபர் வேட்பாளருக்கான போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் 2-ம் இடம்