உலக செய்திகள்

பழிவாங்கும் வேட்டையால் பாதிக்கப்பட்டேன்; மேல்முறையீட்டுக்கு அனுமதி பெற்ற விஜய் மல்லையா குமுறல் + "||" + I was struck by the vengeance; Vijay Mallya

பழிவாங்கும் வேட்டையால் பாதிக்கப்பட்டேன்; மேல்முறையீட்டுக்கு அனுமதி பெற்ற விஜய் மல்லையா குமுறல்