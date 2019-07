உலக செய்திகள்

சுதந்திர தினத்தில் அமெரிக்காவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் + "||" + Earthquake in the United States on Independence Day

சுதந்திர தினத்தில் அமெரிக்காவில் பயங்கர நிலநடுக்கம்