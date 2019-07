உலக செய்திகள்

மும்பை தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட ஹபிஸ் சயீது உள்பட 13 பேர் மீது வழக்கு பதிவு : பாகிஸ்தான் நடவடிக்கை + "||" + 13 persons including Habiz Saeed, who was the brainchild of the Mumbai attack, have been booked

