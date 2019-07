உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்கள் விரைவில் வெளியேற்றம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு + "||" + Illegal immigrants to the United States soon evacuate - Trump announces

அமெரிக்காவில் சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்கள் விரைவில் வெளியேற்றம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு