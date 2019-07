உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக கமலா ஹாரிஸ் ரூ.84 கோடி நிதி திரட்டினார் + "||" + Kamala Harris raised Rs 84 crore for the US presidential election

