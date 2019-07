உலக செய்திகள்

ஏமன் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அனுப்பிய ஆளில்லா விமானத்தை வழிமறித்து அழித்தது, சவுதி + "||" + Sent by Houthi rebels in Yemen Destroyed unmanned aircraft, Saudi

ஏமன் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அனுப்பிய ஆளில்லா விமானத்தை வழிமறித்து அழித்தது, சவுதி