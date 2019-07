உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் யூதர் என நினைத்து தாக்குதல்; குற்றவாளிக்கு 30 மாதங்கள் சிறை + "||" + US court sentences attacker of man thought to be Jewish to 30 months

