உலக செய்திகள்

திருமண நிகழ்ச்சியில் குண்டுவெடிப்பு; ஆப்கானிஸ்தானில் 4 பேர் பலி + "||" + At least 4 dead in bomb blast at wedding in Eastern Afghanistan

திருமண நிகழ்ச்சியில் குண்டுவெடிப்பு; ஆப்கானிஸ்தானில் 4 பேர் பலி