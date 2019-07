உலக செய்திகள்

கனமழைக்கு 67 பேர் பலி; சர்வதேச அமைப்பின் உதவியை கோரியது நேபாளம் + "||" + Nepal appeals to international agencies for help in flood-hit areas; toll rises to 67

