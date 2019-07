உலக செய்திகள்

சுவீடனில்விமானம் ஆற்றில் விழுந்து நொறுங்கி 9 பேர் பலி + "||" + In Sweden Nine killed as plane crashes into river

சுவீடனில்விமானம் ஆற்றில் விழுந்து நொறுங்கி 9 பேர் பலி