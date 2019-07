உலக செய்திகள்

ஈரான் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவுக்கு கவனம் தேவை - இம்ரான்கான் அறிவுறுத்தல் + "||" + US needs attention on Iran issue - Imran Khan instruction

ஈரான் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவுக்கு கவனம் தேவை - இம்ரான்கான் அறிவுறுத்தல்