உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் 3 இடங்களில் வெடிகுண்டு தாக்குதல்; 5 பேர் பலி + "||" + At least five killed as three blasts rock Kabul: official

ஆப்கானிஸ்தானில் 3 இடங்களில் வெடிகுண்டு தாக்குதல்; 5 பேர் பலி