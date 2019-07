இந்தியாவுக்கு போட்டி: விண்வெளி பயணத்திற்கான ஆள் எடுக்கும் பணி பிப்ரவரி முதல் தொடங்கும் பாகிஸ்தான் அறிவிப்பு

இஸ்லாமாபாத்,

நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக விண்கலத்தை அனுப்ப இஸ்ரோ திட்டமிட்டது. இதற்காக பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில்‘சந்திரயான்-2’ விண்கலத்தை இந்திய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கினர். சந்திரயான் 2 விண்கலத்தை கடந்த 22-ந் தேதி மதியம் 2.43 மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது.

இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய விஞ்ஞானிகளுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், திரைத்துறையினர், விளையாட்டு வீரர்கள், பொதுமக்கள் என அனைவரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதுபோல் உலகத் தலைவர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சந்திராயன் 2 விண்கலத்தை இந்தியா விண்ணில் ஏவிய அடுத்த நொடி முதல், பாகிஸ்தான் நெட்டிசன்கள் பொங்கி தீர்த்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், விண்வெளி பயணத்திற்கான விண்வெளி வீரரை தேர்ந்தெடுக்கும் நடைமுறை 2020-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் தொடங்கும் என்று அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் ஃபவாத் சவுத்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

"விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படும் முதல் பாகிஸ்தானியருக்கான தேர்வு நடைமுறை, 2020ம் ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் தொடங்கும் என்று பெருமிதம் கொள்கிறேன். 50 பேர் கொண்ட முதல்கட்ட பட்டியல் தயாரிக்கப்படும். பின்னர், அதில் சிறந்தவர்களை கொண்டு, பட்டியல் 25 ஆகக் குறைக்கப்படும்.

பிறகு, அதிலிருந்து ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். 2022 ஆம் ஆண்டில் எங்கள் முதல் நபரை விண்வெளிக்கு அனுப்புவோம். இது எங்கள் நாட்டின் மிகப்பெரிய விண்வெளி நிகழ்வாக இருக்கும்" இவ்வாறு சவுத்ரி ட்வீட் ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

விண்வெளி பயணத்திற்கான தேர்வு நடைமுறையில், பாகிஸ்தான் விமானப்படை முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் சவுத்ரி தெரிவித்தார்.

