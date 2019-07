உலக செய்திகள்

வடகொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை : கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றம் அதிகரிப்பு + "||" + North Korea re-launches missile test: An increase in tension in the Korean Peninsula

வடகொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை : கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றம் அதிகரிப்பு