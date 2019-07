உலக செய்திகள்

3 கோடி சந்தாதாரர்களுடன் யூ-டியூப்பில் பிரபலம்: 6 வயது சிறுமியின் மாத வருமானம் ரூ.21 கோடி + "||" + Popularity on YouTube with 3 crore subscribers: 6 year old girl earns Rs 21 crore

3 கோடி சந்தாதாரர்களுடன் யூ-டியூப்பில் பிரபலம்: 6 வயது சிறுமியின் மாத வருமானம் ரூ.21 கோடி