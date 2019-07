உலக செய்திகள்

முன்பு நினைத்ததை விட சந்திரன் மிகவும் பழமையானது: ஆய்வில் தகவல் + "||" + Moon is much older than previously thought: Study

முன்பு நினைத்ததை விட சந்திரன் மிகவும் பழமையானது: ஆய்வில் தகவல்