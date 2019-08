உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படும்- தலிபான் நம்பிக்கை + "||" + Taliban hopeful of reaching agreement with US in upcoming talks

அமெரிக்காவுடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படும்- தலிபான் நம்பிக்கை