உலக செய்திகள்

6 வருடங்களில் பாகிஸ்தானின் பணவீக்கம் இரட்டை இலக்கத்தை எட்டியது + "||" + Inflation hits double digits after nearly six years

6 வருடங்களில் பாகிஸ்தானின் பணவீக்கம் இரட்டை இலக்கத்தை எட்டியது