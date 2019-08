உலக செய்திகள்

சூடானில் இடைக்கால அரசு - ராணுவ கவுன்சிலும், எதிர்க்கட்சியும் உடன்பாடு + "||" + The Interim Government in Sudan - the Military Council, in agreement with the opposition Party

சூடானில் இடைக்கால அரசு - ராணுவ கவுன்சிலும், எதிர்க்கட்சியும் உடன்பாடு