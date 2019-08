உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சூறாவளியில் சிக்கி 3 படகுகள் கவிழ்ந்த விபத்தில் 31 பேர் பலி + "||" + 31 Dead, 3 Missing as Boats Capsize in Philippines' Rough Seas after Incessant Rains

