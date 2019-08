உலக செய்திகள்

கர்தார்பூர் வழித்தடம் அமைக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெறும்- பாகிஸ்தான் அரசு திட்டவட்டம் + "||" + Pakistan says work on Kartarpur corridor will continue

