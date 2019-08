உலக செய்திகள்

நேபாளத்தில் கோர விபத்து: பஸ் ஆற்றுக்குள் விழுந்து 5 பேர் பலி - 23 பேரை காணவில்லை + "||" + Accident in Nepal: 5 killed and 23 missing after bus falls into river

