உலக செய்திகள்

தாய்லாந்தில் கட்டிடம் இடிந்ததில் 3 தொழிலாளர்கள் பலி + "||" + Three workers killed as under-construction building collapses in Thailand's Phuket

தாய்லாந்தில் கட்டிடம் இடிந்ததில் 3 தொழிலாளர்கள் பலி