உலக செய்திகள்

இந்தியாவும், பூடானும் இயற்கையான நண்பர்கள் - பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + India and Bhutan are natural friends - PM Modi boasts of university students

இந்தியாவும், பூடானும் இயற்கையான நண்பர்கள் - பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்