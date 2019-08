உலக செய்திகள்

30 நாட்களுக்குள் புதிய பிரெக்ஸிட் ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்த முடியாது-பிரான்ஸ் அதிபர் + "||" + No 'substantially new' Brexit deal in next 30 days, Macron tells Johnson

30 நாட்களுக்குள் புதிய பிரெக்ஸிட் ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்த முடியாது-பிரான்ஸ் அதிபர்