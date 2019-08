உலக செய்திகள்

ரஷியா முதல் முறையாக அனுப்பியது சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு புறப்பட்ட ‘ரோபோ’ + "||" + Russia sent for the first time To the International Space Station The departed robot

