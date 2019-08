உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கைகளால் கொரிய தீபகற்பத்தில் மீண்டும் பனிப்போர் உருவாகும் - வடகொரியா எச்சரிக்கை + "||" + The Korean Peninsula The Cold War will again form North Korea Warning

அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கைகளால் கொரிய தீபகற்பத்தில் மீண்டும் பனிப்போர் உருவாகும் - வடகொரியா எச்சரிக்கை