உலக செய்திகள்

பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானின் மனைவியை கேலி செய்த பிரேசில் அதிபர் + "||" + The wife of French President Macron, Made fun of the President of Brazil

பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானின் மனைவியை கேலி செய்த பிரேசில் அதிபர்