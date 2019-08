உலக செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே தமிழகம்தான் முதலீடு செய்ய ஏற்ற மாநிலம்: முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Tamil Nadu is the best state to invest in India: Chief Minister Edappadi Palanisamy's speech

இந்தியாவிலேயே தமிழகம்தான் முதலீடு செய்ய ஏற்ற மாநிலம்: முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு