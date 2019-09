உலக செய்திகள்

நிலவின் மேற்பரப்பில் வினோத பொருள் சீனாவின் ஆய்வூர்தி கண்டுபிடித்தது + "||" + China’s lunar rover found a bizarre and unexpected substance on the Moon

நிலவின் மேற்பரப்பில் வினோத பொருள் சீனாவின் ஆய்வூர்தி கண்டுபிடித்தது