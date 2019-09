உலக செய்திகள்

ஹாங்காங் போராட்டத்துக்கு காரணமான சர்ச்சைக்குரிய மசோதா ரத்து செய்யப்படும் - நிர்வாக தலைவர் கேரி லாம் அறிவிப்பு + "||" + The controversial bill that caused the Hong Kong protest will be canceled - Executive Chairman Gary Lamm announces

ஹாங்காங் போராட்டத்துக்கு காரணமான சர்ச்சைக்குரிய மசோதா ரத்து செய்யப்படும் - நிர்வாக தலைவர் கேரி லாம் அறிவிப்பு